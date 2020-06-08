В России через пять лет может исчезнуть 3G

В ближайшие годы стандарт высокоскоростной передачи данных четвертого поколения (LTE) может полностью заменить 3G в России. При этом более поздний стандарт 2G проработает еще с десяток лет и будет выведен из эксплуатации позже, чем 3G.

Об этом газете «Известия» сообщили в Tele2 и «Мегафоне». Аналитики признали стимулирующее влияние пандемии коронавируса на операторов в сфере переиспользования частот из-за роста потребления контента.

Как сообщил изданию генеральный директор ComNews Group Леонид Коник, операторы всего мира уже несколько лет обсуждают возможность вывода хотя бы одной техонлогии из ряда GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G). Содержать сразу три сети накладно, и с появлением 5G финансовая нагрузка только возрастет. Но от появившегося еще в конце 1990-х годов поколения 2G, рассчитанного только на передачу голоса, отказаться удастся нескоро.

В Tele2 уточнили, что доля проникновения более «живучих» устройств 2G в компанию составляет 20%, а доля 3G — 16%.

«Устройства 3G и 4G сравнимы по цене, поэтому пользователи интернета при замене аппаратов выбирают более продвинутые устройства LTE. Что касается аппаратов 2G, то альтернативы им практически нет — пользователи, которым телефон нужен исключительно для звонков, не видят смысла в их замене на более дорогие фичефоны 3G», — пояснила пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова.

Эксперты Международного союза электросвязи (МСЭ) сообщили, что почти 4,1 миллиарда человек пользуются интернетом. Не нуждаются в Сети 62% женщин и 42% мужчин, это 3,6 миллиардов человек.