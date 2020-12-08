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    08 декабря 2020, 05:26

    В Росреестре готовят электронную модель России для госуслуг — СМИ

    Валерия Шафирко

    Росреестр подготовил программу своей цифровой трансформации на 2021–2023 годы. Документ уже направлен в правительство и президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, пишет «Коммерсант».

    Стоимость программы на срок реализации оценивается в 33 миллиарда рублей. Документ уже прошел согласительные процедуры, к нему сохраняются только технические замечания по соответствию мероприятий целям других программ.

    Документ предполагает за счет создания витрины данных практически полную цифровизацию госуслуг Росреестра. Кроме того, сервисный подход службы должен способствовать и решению проблемы отсутствия достоверных данных о недвижимости и земле. В этом случае говорится о создании цифровых профилей таких объектов.

    Наиболее масштабным станет создание геоплатформы. Она будет консолидировать данные о территориальном устройстве России.

    В ноябре Тува захотела вернуть часть земель Красноярского края и Иркутской области. В регионе рассчитывают, что это произойдет при внесении в государственный реестр недвижимости. Глава Тувы Шолбан Кара-оол отметил, что спорные участки на границе касаются земель, где никто не живет. В основном это минеральные источники в горах, которые издревле использовались тувинцами в лечебных целях и в постсоветский период по непонятной причине «отошли к соседям».