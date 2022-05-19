В Росатоме начались реакторные испытания «толерантного» ядерного топлива ATF с новыми сочетаниям материалов

Ученые Топливного и Научного дивизионов Росатома выполнили новые этапы исследований в рамках программы разработки российского «толерантного» ядерного топлива ATF нового поколения безопасности для легководных реакторов — российских ВВЭР и установок зарубежного дизайна PWR.

В НИИ Атомных реакторов в г. Димитровграде Ульяновской области (ГНЦ НИИАР) в исследовательском реакторе МИР начался четвертый цикл испытаний экспериментальных ATF-твэлов для реакторов ВВЭР, которые продолжаются с начала 2019 года. Они имеют четыре варианта сочетаний материалов топливной композиции и оболочки твэла. Топливные таблетки изготовлены как из стандартного диоксида урана, так и плотного уран-молибденового сплава, оболочки — из традиционного циркониевого сплава, покрытого жаростойким хромовым покрытием, а также хром-никелевого сплава.

Параллельно начались реакторные испытания новых твэлов с уран-силицидным топливом типоразмеров ВВЭР и PWR. Технология изготовления топливных таблеток из дисилицида урана разработана учеными московского ВНИИНМ им. А. А. Бочвара (институт Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»), которые координируют все отраслевые исследования по созданию российского «толерантного» топлива.

Топливная композиция из дисилицида урана обладает рядом преимуществ. Это высокая плотность и ураноемкость, которые могут позволить перейти к более длинным топливным циклам без увеличения обогащения по урану-235, а также высокая теплопроводность в сочетании с низкой теплоемкостью, что означает меньше запасенного тепла в активной зоне реактора и более низкую температуру оболочек твэлов в аварийных режимах. Еще одно преимущество — более низкая по сравнению с диоксидом урана рабочая температура топливной таблетки, что способствует улучшению эксплуатационных характеристик топлива.

Кроме того, с сентября 2021 года на энергоблоке № 2 Ростовской АЭС в реакторе ВВЭР-1000 продолжается первый полуторагодичный цикл опытно-промышленной эксплуатации комбинированных тепловыделяющих сборок, содержащих по 12 твэлов в ATF-исполнении с инновационными оболочками из хром-никелевого сплава 42ХНМ, а также циркониевого сплава с хромовым покрытием.

«Программа разработки и испытаний топлива ATF ведется системно по нескольким ключевым направлениям. Это предполагает не только выбор оптимального сочетания материалов, исходя из полученных результатов, но и поэтапное внедрение этих материалов в топливо для „большой“ энергетики. Если первые опытные твэлы для ВВЭР-1000 имеют только оболочку в ATF-исполнении, то в дальнейшем мы сможем рассмотреть использование как минимум трех разных топливных композиций, имеющих все необходимые научные обоснования безопасности», — отметил старший вице-президент по научно-технической деятельности АО «ТВЭЛ» Александр Угрюмов.

ATF (англ. — Advanced Technology Fuel, также называемое «толерантное» топливо — Accident Tolerant Fuel) — ядерное топливо, устойчивое к нештатным ситуациям на АЭС. Даже в случае потери теплоносителя и нарушения отвода тепла в активной зоне реактора толерантное топливо должно в течение достаточно длительного времени сохранять целостность без возникновения пароциркониевой реакции, способствующую выделению водорода. Внедрение противоаварийного топлива имеет ключевое значение для вывода системной безопасности и надежности атомной энергетики на качественно новый уровень.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ.

Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru