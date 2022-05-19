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    19 мая 2022, 14:12

    В Росатоме начались реакторные испытания «толерантного» ядерного топлива ATF с новыми сочетаниям материалов

    Редакция сайта 360°

    Ученые Топливного и Научного дивизионов Росатома выполнили новые этапы исследований в рамках программы разработки российского «толерантного» ядерного топлива ATF нового поколения безопасности для легководных реакторов — российских ВВЭР и установок зарубежного дизайна PWR.

    В Росатоме начались реакторные испытания «толерантного» ядерного топлива ATF с новыми сочетаниям материалов

    В НИИ Атомных реакторов в г. Димитровграде Ульяновской области (ГНЦ НИИАР) в исследовательском реакторе МИР начался четвертый цикл испытаний экспериментальных ATF-твэлов для реакторов ВВЭР, которые продолжаются с начала 2019 года. Они имеют четыре варианта сочетаний материалов топливной композиции и оболочки твэла. Топливные таблетки изготовлены как из стандартного диоксида урана, так и плотного уран-молибденового сплава, оболочки — из традиционного циркониевого сплава, покрытого жаростойким хромовым покрытием, а также хром-никелевого сплава.

    Параллельно начались реакторные испытания новых твэлов с уран-силицидным топливом типоразмеров ВВЭР и PWR. Технология изготовления топливных таблеток из дисилицида урана разработана учеными московского ВНИИНМ им. А. А. Бочвара (институт Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»), которые координируют все отраслевые исследования по созданию российского «толерантного» топлива.

    В Росатоме начались реакторные испытания «толерантного» ядерного топлива ATF с новыми сочетаниям материалов | Изображение 1

    Топливная композиция из дисилицида урана обладает рядом преимуществ. Это высокая плотность и ураноемкость, которые могут позволить перейти к более длинным топливным циклам без увеличения обогащения по урану-235, а также высокая теплопроводность в сочетании с низкой теплоемкостью, что означает меньше запасенного тепла в активной зоне реактора и более низкую температуру оболочек твэлов в аварийных режимах. Еще одно преимущество — более низкая по сравнению с диоксидом урана рабочая температура топливной таблетки, что способствует улучшению эксплуатационных характеристик топлива.

    Кроме того, с сентября 2021 года на энергоблоке № 2 Ростовской АЭС в реакторе ВВЭР-1000 продолжается первый полуторагодичный цикл опытно-промышленной эксплуатации комбинированных тепловыделяющих сборок, содержащих по 12 твэлов в ATF-исполнении с инновационными оболочками из хром-никелевого сплава 42ХНМ, а также циркониевого сплава с хромовым покрытием.

    «Программа разработки и испытаний топлива ATF ведется системно по нескольким ключевым направлениям. Это предполагает не только выбор оптимального сочетания материалов, исходя из полученных результатов, но и поэтапное внедрение этих материалов в топливо для „большой“ энергетики. Если первые опытные твэлы для ВВЭР-1000 имеют только оболочку в ATF-исполнении, то в дальнейшем мы сможем рассмотреть использование как минимум трех разных топливных композиций, имеющих все необходимые научные обоснования безопасности», — отметил старший вице-президент по научно-технической деятельности АО «ТВЭЛ» Александр Угрюмов.

    В Росатоме начались реакторные испытания «толерантного» ядерного топлива ATF с новыми сочетаниям материалов | Изображение 2

    ATF (англ. — Advanced Technology Fuel, также называемое «толерантное» топливо — Accident Tolerant Fuel) — ядерное топливо, устойчивое к нештатным ситуациям на АЭС. Даже в случае потери теплоносителя и нарушения отвода тепла в активной зоне реактора толерантное топливо должно в течение достаточно длительного времени сохранять целостность без возникновения пароциркониевой реакции, способствующую выделению водорода. Внедрение противоаварийного топлива имеет ключевое значение для вывода системной безопасности и надежности атомной энергетики на качественно новый уровень.

    Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ.

    Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru