В РФ начались испытания дрона-радара для разведки наземных целей

В России начались испытания беспилотного летательного аппарата с бортовой радиолокационной станцией для разведки наземных целей. Об этом РИА «Новости» сообщил осведомленный источник в оборонном ведомстве.

«Беспилотный аппарат радиолокационной и радиотехнической разведки создан компанией „Кронштадт“ на базе разведывательно-ударного беспилотника „Орион“. В настоящее время проводятся его летные испытания», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил что дрон оснащен многофункциональной подфюзеляжной радиолокационной станцией, которая позволяет вести разведку разных наземных целей, в том числе источников излучения, включая ЗРК противника. Такой аппарат способен также выполнять функции целеуказаний, в том числе для ударных беспилотников.

Аппарат «Орион» относится к беспилотным аппаратам. летающим на средних высотах, при этом он имеет большую продолжительность полета. Максимальная взлетная масса дрона составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость — 200 километров, максимальная высота — семь километров. При этом в воздухе аппарат может находиться до 24 часов.

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