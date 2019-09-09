В работе «Википедии» произошел сбой

Сбой в «Википедии». Пользователи по всему миру жалуются на работу интернет-энциклопедии Подробнее

По данным сервиса, сбои в работе интернет-энциклопедии начали фиксироваться в 02:54 по московскому времени.

Чаще всего на проблемы в работе сайта жалуются пользователи из Великобритании, России, Германии, Нидерландов, Франции, Испании, Греции, Польши, Хорватии, Сербии, а также Израиля. В России большая часть жалоб поступает из Москвы.

У большинства пользователей (93%) возникли проблемы с работой сайта, жалобы на авторизацию поступают от 6% пользователей.

Это уже не первый за прошедшие выходные сбой в работе интернет-энциклопедии. В ночь с пятницы на субботу пользователи по всему миру жаловались на технические неполадки на сайте.

В прошлый раз наибольшее количество жалоб (95%) также пришлось на сложности с работой интернет-ресурса. Проблемы с авторизацией на сайте возникли у 5% пользователей.