Вслед за Google сбой произошел в работе Twitter

Пользователи жалуются на проблемы с доступом к сайту, а также с входом в аккаунт. Наибольшие проблемы с работой соцсети наблюдаются в США, в Японии, в Европе и в центральной части России.

Источник фото: Downdetector

Ранее жители этих же стран жаловались на сбои в работе онлайн-сервисов Google. Технический директор компании Qrator Labs Артем Гавриченков предположил, что проблемы с работой Google по всему миру могли произойти из-за сбоя в одном из центров сервиса в Атланте.

Большинство проблем в работе онлайн-сервисов американской компании Google устранено после сбоя.