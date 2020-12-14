14 декабря 2020, 19:40
Вслед за Google сбой произошел в работе Twitter
Пользователи Twitter пожаловались на сбои в работе социальной сети с понедельник, 14 декабря, сообщает Downdetector. Проблемы возникли во многих странах мира.
Пользователи жалуются на проблемы с доступом к сайту, а также с входом в аккаунт. Наибольшие проблемы с работой соцсети наблюдаются в США, в Японии, в Европе и в центральной части России.
Ранее жители этих же стран жаловались на сбои в работе онлайн-сервисов Google. Технический директор компании Qrator Labs Артем Гавриченков предположил, что проблемы с работой Google по всему миру могли произойти из-за сбоя в одном из центров сервиса в Атланте.
Большинство проблем в работе онлайн-сервисов американской компании Google устранено после сбоя.