В работе «Ростелекома» зафиксирован сбой

У подавляющего большинства пользователей — 97% — возникли проблемы с подключением к интернету, следует из данных портала.

Больше всего жалоб поступило от москвичей, жителей северной столицы, а также Краснодара, Самары, Иркутска и Екатеринбурга.

«Ростелеком» предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и сотовой связи.

В июне массовый сбой произошел у мобильного оператора «Билайн». Неполадки в работе затронули некоторые российские регионы. Позже эту информацию подтвердили и в самом «Билайне». Причиной сбоя в системе стал «обрыв магистральных каналов передачи данных вследствие действий третьих лиц».