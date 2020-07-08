08 июля 2020, 04:51
В работе «Ростелекома» зафиксирован сбой
В работе российского провайдера цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» зафиксирован сбой. Это следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
У подавляющего большинства пользователей — 97% — возникли проблемы с подключением к интернету, следует из данных портала.
Больше всего жалоб поступило от москвичей, жителей северной столицы, а также Краснодара, Самары, Иркутска и Екатеринбурга.
«Ростелеком» предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и сотовой связи.
В июне массовый сбой произошел у мобильного оператора «Билайн». Неполадки в работе затронули некоторые российские регионы. Позже эту информацию подтвердили и в самом «Билайне». Причиной сбоя в системе стал «обрыв магистральных каналов передачи данных вследствие действий третьих лиц».