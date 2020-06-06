06 июня 2020, 23:58
В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой
По всему миру были отмечены неполадки в работе мессенджера Telegram. На проблемы в его работе чаще других жаловались пользователи стран Европы, Казахстана и Центральной России, Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья.
Как сообщил отслеживающий состояние и работоспособность интернет-ресурсов сервис Downdetector, 94% клиентов мессендежра сообщили, что он не подключается, а 5% — что не отправляются сообщения
Первые сообщения о неполадках стали поступать около 23:00 из 37 стран.
Сейчас работа мессенджера восстановлена.