    06 июня 2020, 23:58

    В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой

    Анастасия Кукова

    По всему миру были отмечены неполадки в работе мессенджера Telegram. На проблемы в его работе чаще других жаловались пользователи стран Европы, Казахстана и Центральной России, Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья.
    В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой

    Как сообщил отслеживающий состояние и работоспособность интернет-ресурсов сервис Downdetector, 94% клиентов мессендежра сообщили, что он не подключается, а 5% — что не отправляются сообщения

    Первые сообщения о неполадках стали поступать около 23:00 из 37 стран.

    Сейчас работа мессенджера восстановлена.