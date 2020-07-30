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    30 июля 2020, 23:18

    В работе Instagram в ряде стран зафиксирован сбой

    Анастасия Кукова

    Пользователи 30 стран мира сообщили о сбое в работе мобильного приложения Instagram. Предыдущая проблема в работе соцсети была замечена 16 июля.
    В работе Instagram в ряде стран зафиксирован сбой

    Об этом сообщил сервис Downdetector. На проблемы жаловались жители США, Великобритании, Польши, Испании, Италии и многих других стран. О невозможности просматривать новостную ленту сообщили 45% пользователей, на проблемы со «сторис» — 37%, не смогли разместить свои публикации 16% пользователей.

    В работе Instagram в ряде стран зафиксирован сбой | Изображение 1
    Источник фото: downdetector.ru

    16 июля проблемы с загрузкой новостной ленты пожаловались 67% подписчиков соцсети.

    За два дня до этого пользователи WhatsApp в разных странах сообщили о неполадках в работе мессенджера.

    Новости SMI.FM