В работе Instagram в ряде стран зафиксирован сбой

Пользователи 30 стран мира сообщили о сбое в работе мобильного приложения Instagram. Предыдущая проблема в работе соцсети была замечена 16 июля.

Об этом сообщил сервис Downdetector. На проблемы жаловались жители США, Великобритании, Польши, Испании, Италии и многих других стран. О невозможности просматривать новостную ленту сообщили 45% пользователей, на проблемы со «сторис» — 37%, не смогли разместить свои публикации 16% пользователей.

Источник фото: downdetector.ru

16 июля проблемы с загрузкой новостной ленты пожаловались 67% подписчиков соцсети.

За два дня до этого пользователи WhatsApp в разных странах сообщили о неполадках в работе мессенджера.