В работе Instagram зафиксирован сбой

В работе социальной сети Instagram зафиксирован крупный сбой. Загрузить приложение не могут 61% пользователей. Войти — еще 25%. Сайт на компьютерах не грузится у 13%.

Больше всего социальная сеть сбоит на обоих побережьях США и в западной Европе. О проблемах сообщили в России, США, Перу, Италии и других странах. В Москве также есть жалобы.

«Instagram окончательно упал в Москве», — сообщил один из комментаторов.

Карту сбоев публикует сайт по отслеживанию активности веб-ресурсов Downdetector.