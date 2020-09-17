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    17 сентября 2020, 21:30

    В работе Instagram зафиксирован сбой

    Наталья Жуковская

    В работе социальной сети Instagram зафиксирован крупный сбой. Загрузить приложение не могут 61% пользователей. Войти — еще 25%. Сайт на компьютерах не грузится у 13%.
    В работе Instagram зафиксирован сбой

    Больше всего социальная сеть сбоит на обоих побережьях США и в западной Европе. О проблемах сообщили в России, США, Перу, Италии и других странах. В Москве также есть жалобы.

    «Instagram окончательно упал в Москве», — сообщил один из комментаторов.

    Карту сбоев публикует сайт по отслеживанию активности веб-ресурсов Downdetector.

    В работе Instagram зафиксирован сбой | Изображение 1
    Источник фото: Downdetector

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