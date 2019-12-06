В работе Facebook и Instagram были замечены сбои

Пользователи интернета пожаловались на неполадки в работе соцсетей Facebook и Instagram. Первые сообщение появились около 22:10 по московскому времени.

Facebook и Instagram оказались уязвимы в Google Play Подробнее

Об этом сообщил отслеживающий сбои в работе популярных платформ сайт Downdetector. Жители США, Месики Колумбии, Бразилии и Перу сообщили о неполадках в работе Facebook.

Примерно 52% пишет о проблемах с авторизацией, 26% пожаловались на новостную ленту, у 21% не загружались картинки и 19% проинформировали о полном отключении соцсети.

Источник фото: Downdetector

Свыше 53% пользователей США, Бразилии, Великобритании, Франции, Германии, Польши, Нидерландов, Италии, Испании и России сообщили о проблемах с новостной лентой в Instagram. Еще 35% не смогли пройти авторизацию и 11% рассказали о сбое в работе опции «сторис».