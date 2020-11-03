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    03 ноября 2020, 05:39

    В работе Facebook зафиксированы неполадки

    Анастасия Кукова

    Данные сайта Downdetector, отслеживающего работу самых популярных интернет-ресурсов, свидетельствуют о перебоях, которые пользователи заметили в функционировании соцсети Facebook.
    В работе Facebook зафиксированы неполадки

    Чаще всего сообщали о неполадках жители США, Франции, Германии и Великобритании. Большинство (42%) сообщили о проблемах со входом, о полном отключении соцсети рассказал 31%, о сбоях в новостной ленте — 26%.

    В последний раз крупный сбой в работе соцсети произошел 19 октября. В некоторых странах перестали работать Facebook и Instagram. На перебои в Facebook в основном жаловались жители США.