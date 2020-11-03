В работе Facebook зафиксированы неполадки

Чаще всего сообщали о неполадках жители США, Франции, Германии и Великобритании. Большинство (42%) сообщили о проблемах со входом, о полном отключении соцсети рассказал 31%, о сбоях в новостной ленте — 26%.

В последний раз крупный сбой в работе соцсети произошел 19 октября. В некоторых странах перестали работать Facebook и Instagram. На перебои в Facebook в основном жаловались жители США.