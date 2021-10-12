Пользователи пожаловались на сбои в работе «Авито»

В работе интернет-сервиса для размещения объявлений «Авито» зафиксирован сбой. На проблемы обратили внимание пользователи из России, говорится на сайте Downdetector.

В 20:08 по московскому времени пользователи отправили больше тысячи отчетов о сбоях в работе ресурса. Люди жалуются на проблемы с доступом к веб-сайту (54%), а также к приложению интернет-сервиса (42%). Еще 4% связаны с проблемами авторизации.

Источник фото: Downdetector

Крупный сбой произошел в работе Instagram и WhatsApp 4 октября. Компании, принадлежащие Facebook, не работали несколько часов. Сегодня стало известно, что Instagram будет уведомлять пользователей о сбоях в работе приложения. Там же будут указаны сроки решения проблем. Об ошибках в работе приложения пользователи смогут сообщать разработчикам в своем аккаунте. Instagram призвал следить за обновлениями.