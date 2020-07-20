В отрытый доступ попали данные 20 млн пользователей VPN-сервисов

Учетные данные десятков тысяч россиян могут оказаться среди 20 миллионов данных пользователей бесплатных VPN-сервисов, которые оказались в открытом доступе. Речь идет об объеме информации размером в 1,2 ТБ.

Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные исследовательской команды vpnMentor. Группа обнаружила, что на незащищенном сервере находятся данные приложений UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN.

«В том числе, электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса, данные о моделях смартфонов и идентификаторы устройств пользователей», — говорится в сообщении.

Объем выложенных в свободный доступ данных достигает 1,2 ТБ. Команда vpnMentor сообщила, что число скачиваний некоторых приложений составляет более миллиона, их пользовательский рейтинг — выше 4,5.

Эксперты отрасли сообщили изданию, что в России бесплатные VPN-решения пользуются спросом из-за большого числа заблокированных зарубежных сайтов. По их оценкам, скомпрометированы могут быть данные десятков или даже сотен тысяч россиян.

Специалисты подчеркнули, что утечка данных продемонстрировала незащищенность сервисов, обещавших своим клиентам анонимность в Сети. Теперь пользователи могут подвергнуться спам-рассылкам, фишингу и даже шантажу из-за попытки получить доступ к запрещенным ресурсам.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование взлома Twitter, в результате которого мошенники получили доступ к аккаунтам знаменитостей, миллионеров и высокопоставленных правительственных чиновников.