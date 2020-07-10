В Минобороны РФ сообщили о разработке новейшего оружия

Глава управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ, полковник Сергей Панков сообщил о разработке новейшего оружия.

Он отметил, что в настоящее время наблюдается противостояние между странами в сфере военной науки. Как считает Панков, в скором времени развитие технологий поспособствует качественной модернизации вооружений нашей страны.

По словам специалиста, в данный момент постоянно ускоряется усовершенствование тактико-технических свойств оружия, которое уже существует. Помимо прочего, создаются и совершенно новые экземпляры военной техники, информирует «Царьград».

К недавним прорывным российским образцам Панков причислил системы навигации и радиолокации, новые виды пороха и топлива, а также экспериментальную лазерную, гиперзвуковую и сверхвысокочастотную технику.

Ранее представители оборонно-промышленного комплекса сообщили об увеличении дальности поражения опытными образцами электромагнитных пушек с одного-двух до десяти километров. Уточнялось, что испытания электромагнитного оружия идут с 2015 года, а последние полигонные стрельбы прошли весной нынешнего года.