В Минкомсвязи высказали свое мнение об идее проверки комментариев СМИ

«Указанные механизмы предотвращения появления противоправных комментариев с успехом применяются как СМИ, так и многими другими интернет-площадками», — заметили в департаменте государственной политики в области СМИ Минкомсвязи России.

Во избежание таких инцидентов СМИ вправе ограничивать доступ, например, допускать к комментированию только тех людей, которые авторизовались в их электронном издании.