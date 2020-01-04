04 января 2020, 10:01
В Минкомсвязи высказали свое мнение об идее проверки комментариев СМИ
В Минкомсвязи, ссылаясь на нынешнее законодательство, отметили, что СМИ могут редактировать или даже стирать со своего электронного издания комментарии граждан в том случае, если государственные органы посчитали их сообщение злоупотребляющим свободой массовой информации. Об этом сообщил RT.
«Указанные механизмы предотвращения появления противоправных комментариев с успехом применяются как СМИ, так и многими другими интернет-площадками», — заметили в департаменте государственной политики в области СМИ Минкомсвязи России.
Во избежание таких инцидентов СМИ вправе ограничивать доступ, например, допускать к комментированию только тех людей, которые авторизовались в их электронном издании.