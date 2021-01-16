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    16 января 2021, 02:44

    В MacBook Pro вернется старая зарядка и исчезнет Touch Bar

    Кирилл Фролов

    В этом году компания Apple планирует выпустить два новых ноутбука MacBook Pro с экраном диагональю 14 и 16 дюймов. Об этом сообщили источники MacRumors и Bloomberg.
    В MacBook Pro вернется старая зарядка и исчезнет Touch Bar

    В новинки вернут магнитную зарядку MagSafe, которую в 2016 году заменили на порт USB-C. А виртуальный Touch Bar исчезнет — на его место вернутся обычные физические кнопки F1-F12. При этом у устройств останется несколько портов USB-C, возможно, появятся и другие, так чтобы не нужно было использовать переходники.

    Ноутбуки получат процессоры производства Apple следующего поколения. У устройств улучшится производительность и графика. Инсайдеры говорят, что дисплеи на новых MacBook Pro будут более яркими и контрастными по сравнению с нынешними моделями.

    По данным источников, релиз ноутбуков ожидается во втором полугодии 2021 года.

    Дизайн новых MacBook Pro получит меньше скруглений, он будет выполнен «с оглядкой» на iPhone 12, говорят источники.

    В ноябре 2020 года Apple представила первые MacBook с процессором M1 собственной разработки. Ранее компания использовала чипы Intel.