В MacBook Pro вернется старая зарядка и исчезнет Touch Bar

В новинки вернут магнитную зарядку MagSafe, которую в 2016 году заменили на порт USB-C. А виртуальный Touch Bar исчезнет — на его место вернутся обычные физические кнопки F1-F12. При этом у устройств останется несколько портов USB-C, возможно, появятся и другие, так чтобы не нужно было использовать переходники.

Ноутбуки получат процессоры производства Apple следующего поколения. У устройств улучшится производительность и графика. Инсайдеры говорят, что дисплеи на новых MacBook Pro будут более яркими и контрастными по сравнению с нынешними моделями.

По данным источников, релиз ноутбуков ожидается во втором полугодии 2021 года.

Дизайн новых MacBook Pro получит меньше скруглений, он будет выполнен «с оглядкой» на iPhone 12, говорят источники.

В ноябре 2020 года Apple представила первые MacBook с процессором M1 собственной разработки. Ранее компания использовала чипы Intel.