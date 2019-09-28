В Китае назвали главное оружие России против авианосцев США

Шойгу назвал главную угрозу России Подробнее

Ранее Шойгу в интервью «МК» заявил, что США тратят «гигантские деньги» на авианосные группировки.

«Нам нужны средства, которые потенциально могут быть использованы против подобных авианосных групп противника в случае агрессии на нашу страну. А это несравненно дешевле и эффективнее!» — рассказал министр, не приведя подробностей.

За несколько дней до интервью, как отметил Sohu, российские войска провели успешные испытания ракеты «Гранит» в Тихом океане. Учебный пуск ракеты выполнила атомная подлодка «Омск», которую журналисты иногда называют «убийцей» или «кошмаром» авианосцев.

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Китайское издание предполагает, что эта ракета и может являться тем оружием, «которое российский министр обороны может использовать для нападения на военный авианосец США».

Дальность ракеты «Гранит» составляет до 650 километров. При этом АПЛ «Омск» может взять на борт до 24 таких ракет.

Издание отметило, что «Гранит» может нанести максимальный урон противнику по сравнению с другими видами ракет, созданных со времен холодной войны по настоящее время.