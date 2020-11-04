В iPhone нашли важную малоизвестную функцию

После обновления на iOS 14 в iPhone появилась новая функция быстрого перехода Back Tap. Пользователи о ней почти не знают, но она дает им много новых революционных творческих возможностей.

Как стало известно The Verge, включить данный режим можно в «Настройках». После активации режима двойным или тройным касанием по задней панели iPhone можно запустить определенные функции.

Например, гаджет позволит вам переназначить боковую кнопку (для Siri и Apple Pay) на iPhone 12 для запуска Google Assistant или отправки заранее заданного текстового сообщения вашему партнеру. Программное обеспечение отзывчиво, и реагирует на любое прикосновение, что особенно удобно для быстрого переключения настроек системы.

При желании к Back Tap можно привязать множество задач. В частности, прокрутку окна приложения или веб-страницы, а также создание скриншотов.

Apple ограничила Back Tap всего несколькими предустановленными параметрами, направленными на повышение доступности пользовательского интерфейса iPhone. Поэтому пользователи смогут придумать свои собственные способы использования новой кнопки на задней панели своих устройств.

Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук ранее заявил, что после переустановки iOS гаджеты начинают работать хуже, так как прошивка рассчитана на более новые модели.