    26 февраля 2020, 09:08

    В iPhone и iPad нашли дыру при копировании данных

    Алексей Сахаров

    Данные, которые пользователи копируют в буфер обмена iPhone или iPad, легко могут стать добычей злоумышленников. Уязвимость в системе обнаружил и описал в своем блоге программист Томми Миск.
    В iPhone и iPad нашли дыру при копировании данных

    Данные, отправленные в буфер обмена, могут использовать любые установленные на iOS программы. В том числе и вредоносные, указал эксперт. Попросту говоря, кибермошенники без особого труда могут получить доступ практически к любой личной информации пользователя. Среди этих сведений — данные банковских карт и личные пароли, предупредила газета «Известия».

    Следствием этой уязвимости программист назвал еще одну брешь в системе. Например, стоит скопировать в буфер обмена фотографию, как туда же, на радость злоумышленникам, вместе с фото валятся и связанные с изображением данные. Например, GPS-координаты, EXIF и другие.

    Забрать после этого личные данные с гаждета — дело техники и нескольких миллисекунд. Более того, считывание данных происходит незаметно для владельца iPhone или iPad.

    В Аpple программиста поблагодарили за бдительность и дистанционно пожали руку. Разработчики заявили, что найденная Миском брешь в системе таковой не является, это не баг, а фича и поэтому устранять они ее не намерены.