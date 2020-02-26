В iPhone и iPad нашли дыру при копировании данных

Данные, отправленные в буфер обмена, могут использовать любые установленные на iOS программы. В том числе и вредоносные, указал эксперт. Попросту говоря, кибермошенники без особого труда могут получить доступ практически к любой личной информации пользователя. Среди этих сведений — данные банковских карт и личные пароли, предупредила газета «Известия».

Следствием этой уязвимости программист назвал еще одну брешь в системе. Например, стоит скопировать в буфер обмена фотографию, как туда же, на радость злоумышленникам, вместе с фото валятся и связанные с изображением данные. Например, GPS-координаты, EXIF и другие.

Забрать после этого личные данные с гаждета — дело техники и нескольких миллисекунд. Более того, считывание данных происходит незаметно для владельца iPhone или iPad.

В Аpple программиста поблагодарили за бдительность и дистанционно пожали руку. Разработчики заявили, что найденная Миском брешь в системе таковой не является, это не баг, а фича и поэтому устранять они ее не намерены.