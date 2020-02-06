В iPhone 11 Pro обнаружили опасный уровень радиоизлучения

Уровень радиочастотного излучения от iPhone 11 Pro превышает норму, установленную Федеральной комиссией по связи США, более чем в два раза.

К такому выводу пришла независимая лаборатория RF Exposure Lab из Калифорнии, сообщил портал iPhoneHacks.

Согласно результатам экспертизы, у iPhone 11 Pro удельный коэффициент поглощения электромагнитного излучения равен 3,8 Вт/кг, а комиссия по связи установила норму в 1,6 Вт/кг. Получается, что гаджет в два раза превышает норму.

Измерение излучения проводилось на расстоянии пяти миллиметров от манекена. Таким образом, эксперты имитировали ткани человеческого тела. Это значит, что смартфон может быть еще опаснее для человека, если будет ближе к телу, например, лежать в кармане.

Это не первый случай, когда тесты выявляют повышенный уровень радиоизлучения от iPhone. То же самое было с iPhone 7. При повторной проверке никаких нарушений уже не выявили.

При этом в материале указывается, что до конца не ясны технологии, которые использует при исследованиях RF Exposure Lab, в то время как Apple и комиссия по связи тщательно тестируют свои устройства. Поэтому результаты проведенного теста следует воспринимать с осторожностью, уточняет издание.

В январе появились сообщения, что производство iPhone оказалось под угрозой. Всему виной эпидемия коронавируса, которая продолжается в Китае. Дело в том, что один из главных сборщиков смартфонов Apple находится в провинции Хэнань, а там выявили большое количество случаев заболевания новым вирусом. «360» узнал, почему производство не закроют и не перенесут в другую страну, а убытки для Apple будут минимальны.