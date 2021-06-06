В iOS появится функция о сборе данных сторонними приложениями

В новом обновлении для iOS появится функция, позволяющая пользователю узнать, какие данные о нем собирают сторонние приложения. Apple представит новинку на конференции для разработчиков, которая стартует 7 июня, сообщило агентство Bloomberg.

В меню iPhone и iPad появится панель управления с подробной информацией о том, какие данные использует каждое стороннее приложение.

Так Apple намерена бороться с наиболее агрессивными приложениями, следящими за пользователями, отмечает агентство.

Кроме того, в мобильных устройствах расширят версии статуса «Не беспокоить». Можно будет выбрать опции «За рулем», «Сон», «Работа». От статуса будет зависеть обработка входящих уведомлений.

Для iPad планируют ввести поддержку перемещения виджетов (календарь, погода, акции и другие) в любое место экрана. Также компания планирует упростить одновременную работу с несколькими приложениями.

В апреле Apple представила пакет обновлений для своих операционных систем. Там появилась функция, позволяющая выбирать, какие программы могут отслеживать действия пользователя в приложениях и на сторонних сайтах, если эти данные будут использовать для показа рекламы.