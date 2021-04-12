В Финляндии собрались запустить в космос деревянный спутник

Финский завод по деревопереработке UPM вместе с аэрокосмическими компаниями рассказал о намерении вывести деревянный спутник на орбиту Земли. Он отправится в космос до конца 2021 года. Об этом рассказал RT.

Компания заявила, что данный проект нужен, чтобы понять, насколько износостойка фанера при большом перепаде температур, вакуумных условиях, а также при повышенных показателях радиации в течении долгого времени. Это позволит понять, насколько уместно использовать дерево при создании космических кораблей.

Сам спутник будет иметь габариты по 10 сантиметров квадратных с каждой стороны, а его вес составит один килограмм. Устройство будет питаться солнечными батареями.