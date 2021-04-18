В Белгороде обучили нейросеть выявлять ковид по рентгеновским снимкам

Для борьбы с распространением коронавируса ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») разработали и обучили нейросеть. Она позволит оптимизировать анализ и ускорить обработку рентгеновских снимков.

В пресс-службе вуза рассказали ТАСС, что в качестве основного метода выявления пациентов с COVID-19 медики используют рентгенографию грудной клетки.

«Чтобы оптимизировать и ускорить процесс обработки и анализа получаемых снимков, ученые НИУ „БелГУ“ разработали и обучили сверхточную нейронную сеть», — говорится в сообщении. В нем также отмечается, что нейросеть может оперативно обнаружить признаки заболевания путем автоматической классификации медицинских изображений.

Нейросеть уже прошла испытания. Они показали высокую эффективность в выявлении пациентов с ковидом при помощи медицинских изображений. Точность метода классификации таких изображений при использовании предобученной нейросетевой модели достигает 94,17%, отметил доцент кафедры математического и программного обеспечения информационных систем вуза Владимир Михелев.

В пресс-службе отметили, что для обучения нейросети разработчики использовали так называемый трансферный подход. Он состоит из трех этапов и предполагает обучение модели на одном наборе данных и ее последующее приспособление к другому набору данных.

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