Жидкий аммиак циркулирует снаружи МКС и используется для отвода в космос тепла от модулей американского сегмента станции. Это умеренно-токсичное вещество, но в больших количествах — это яд для человека.

«Специалисты зафиксировали утечку аммиака снаружи американского сегмента МКС. Речь идет о скорости утечки примерно 700 граммов в год. Но никакой угрозы экипажу станции нет», — сообщил источник агентству.

Место утечки было локализовано с помощью специального прибора, разработанного в США.

В конце августа российские космонавты на предоставили американскому коллеге отдельный модуль для сна и оборудовали умывальник в грузовом корабле пока не будет устранена утечка на американском сегменте МКС.

Тогда сообщалось, что протечку воздуха пытались обнаружить, но специалисты Центров управления полетами стран-участниц комической программы так ничего и не нашли.

А в мае 2020 года «Роскосмос» сообщили об увеличении концентрации бензола в атмосфере МКС, не превышающей предельно допустимую норму и не угрожающей экипажу. Тогда воздухообмен между американским и российским сегментами станции был прекращен. Но источник утечки тоже не был найден.

В настоящее время на станции находится двое россиян — Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.