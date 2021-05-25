Срок службы смартфонов и телевизоров предложили увеличить в России

Производителей электроники могут обязать делать технику со сроком возможного использования до 10 лет. Вопрос внедрения европейских технических регламентов поручила проработать вице-премьер Виктория Абрамченко.

Она поручила заняться внедрением техрегламентов Минпромторгу и Минэкономразвития, сообщил РБК со ссылкой на ее представителя Марта Галичева. Изначально идею о продлении срока службы техники изложил в своем письме глава Минприроды Александр Козлов. Он обратил внимание на техрегламенты Европейского Союза. Документ обязывает производителей электроники предоставить покупателям возможность ремонтировать технику.

«Производитель обязан снабжать технику подробными инструкциями по ее ремонту и выпускать комплектующие для замены неисправных деталей в достаточном для ремонта объеме, в течение семи-десяти лет», — отметил Козлов.

Глава министерства предложил внедрить правила и в России. По его словам, продление срока службы техники позволит уменьшить объем электронного мусора. Россияне более длительный период смогут обходиться без покупки новых товаров и потребности выбрасывать старые.