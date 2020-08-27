Данные более 9 млн россиян утекли в Сеть

Общее число утечек из предприятий сферы торговли и услуг выросло за год на треть. Всего в 2019 году было скомпрометировано 9,3 миллиона «записей персональных данных и платежной информации». Речь идет о российских покупателях, клиентах гостиниц, кафе и ресторанов, сказано в отчете.

В основном данные оказывались в Сети из-за действий сотрудников этих заведений (65% случаев), тогда как в целом в мире в 60% случаев виновными в утечках были хакеры.

В России сотрудники ответственны за каждый четвертый слив информации из заведений общепита. В гостиничном бизнесе работники были причастны к 62,5% утечек, в ритейле — примерно к половине.

Эксперты считают, что в российской сфере торговли и услуг выше уровень мошенничества, чем в целом в мире. И недобросовестные сотрудники знают, что при определенных усилиях на персональных данных клиентов можно заработать.