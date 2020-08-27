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    27 августа 2020, 04:35

    Данные более 9 млн россиян утекли в Сеть

    Кирилл Фролов

    В прошлом году в свободном доступе оказались персональные и платежные данные более девяти миллионов российских покупателей. Об этом говорится в исследовании компании InfoWatch, с которым ознакомилось РИА «Новости».
    Данные более 9 млн россиян утекли в Сеть

    Общее число утечек из предприятий сферы торговли и услуг выросло за год на треть. Всего в 2019 году было скомпрометировано 9,3 миллиона «записей персональных данных и платежной информации». Речь идет о российских покупателях, клиентах гостиниц, кафе и ресторанов, сказано в отчете.

    В основном данные оказывались в Сети из-за действий сотрудников этих заведений (65% случаев), тогда как в целом в мире в 60% случаев виновными в утечках были хакеры.

    В России сотрудники ответственны за каждый четвертый слив информации из заведений общепита. В гостиничном бизнесе работники были причастны к 62,5% утечек, в ритейле — примерно к половине.

    Эксперты считают, что в российской сфере торговли и услуг выше уровень мошенничества, чем в целом в мире. И недобросовестные сотрудники знают, что при определенных усилиях на персональных данных клиентов можно заработать.

    Новости SMI.FM