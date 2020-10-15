Утечку воздуха на МКС устранят при помощи поролона и скотча

Скотч оказался всесильным в вопросе ремонта не только на Земле, но и в космосе. Так называемую царапину, из которой утекает воздух в российском модуле «Звезда», решили устранить при помощи куска поролона и клейкой ленты. Об этом свидетельствуют переговоры космонавтов с Центром управления полетами.

Россиянин Иван Вагнер сообщил, что предполагаемое место утечки воздуха обнаружили при помощи чайного пакетика. С Земли рекомендовали исправить ситуацию пятимиллиметровым кусочком поролона и скотчем.

«Задача поролона — создать пузырь», — приводит «Интерфакс» слова представителя ЦУП.

Новый экипаж привез на МКС специальное оборудование для поиска и устранения утечки, однако смекалку и простые решения сложных задач никто не отменял. Утром 15 октября в «Звезде» сломалась система получения кислорода. Никакой опасности это не представляет — на борту есть запасной кислород.

14 октября ракета-носитель «Союз-2.1а» доставила на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-17», который долетел до МКС за рекордные 3 часа и 3 минуты. На станцию прибыли россияне Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. Они пробудут на борту МКС до апреля 2021 года.