«На МКС проводятся плановые работы по определению повышенной утечки атмосферы относительно среднестатистической штатной утечки за сутки. <…> Для обеспечения работы закрыты люки в российские модули „Рассвет“ и „Пирс“ и пристыкованный транспортный грузовой корабль „Прогресс МС-15“», — рассказал представитель пресс-службы госкорпорации.

Уровень давления в российских модулях (всего их пять) остается нормальным.

Накануне СМИ сообщили о незначительной утечке воздуха. Пока будут искать неполадку, люки между американскими сегментами станции закроют. Ранее российский летчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко рассказал, что утечку так и ищут: перекрывают люки и смотрят, где падает давление. После этого таким же способом ищут модуль, откуда уходит воздух. В NASA заявили, что произошедшая утечка для экипажа угрозы не представляет.

На борту Международной космической станции сейчас работают три человека: российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Кристофер Кэссиди.