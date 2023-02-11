Технологии 11 февраля 2023, 20:41 Утечка теплоносителя системы терморегулирования произошла на «Прогрессе МС-21» Роскосмос сообщил об утечке теплоносителя системы терморегулирования «Прогресса МС-21» Фото: Роскосмос/Иван Вагнер / Роскосмос

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Утечка теплоносителя произошла на корабле «Прогресс МС-21», сообщил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев. Видео его заявления распространила пресс-служба госкорпорации.

«На грузовом корабле, который уже несколько месяцев пристыкован к станции, произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования», — отметил Крикалев, сравнив ситуацию с произошедшим в середине декабря.

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Специалисты Роскосмоса проанализируют вероятную причину разгерметизации по аналогии с кораблем «Союз МС-22». Важно понять, подчеркнул Крикалев, что произошедшее не было систематической ошибкой. Иначе это может отразиться на работе новых кораблей.

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По его словам, разгерметизация «Прогресса МС-21» существенно не повлияет на действия экипажа МКС. Контур корабля, где произошла утечка, уже изолировали.