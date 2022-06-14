Устройство для экономии цемента и воды при производстве бетона создали в России

Пресс-служба Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) рассказала о создании в стране электронного устройства, позволяющего до 13% экономить на воде и цементе при производстве бетона. Об этом написал RT.

По словам автора проекта Владимира Кукушкина, устройство воздействует на воду переменным электромагнитным полем.

«Испытания образцов бетона в строительной лаборатории показали, что его прочность увеличилась в среднем на те же 13%. В ходе другого эксперимента в бетонную смесь, изготовленную с использованием воды, обработанной переменным электромагнитным полем, было внесено на 13% меньше цемента. Испытания полученных образцов бетона показали его стандартную прочность. Сделан вывод, что для изготовления бетонных изделий со стандартными характеристиками можно снизить долю воды и цемента в смеси и увеличить долю сыпучих наполнителей», — добавил Кукушкин.

Благодаря этому устройству отрасль будет экономить почти 29 миллиардов рублей в год.