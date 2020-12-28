Устройства виброзащиты для ракеты «Союз-5» испытали в России

«Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева успешно провели испытания виброизоляторов, изготовленных для новой перспективной ракеты-носителя «Союз-5», — говорится в сообщении.

Специалисты изготовили более 300 виброизоляторов для снижения вибрационных и ударных нагрузок в ракете. Во время испытаний были созданы разные виды нагрузок. В результате процедура прошла успешно и образцы подтвердили заявленные инженерами характеристики. Известно, что к виброизоляторам, которые используют в космосе, предъявляются высокие требования по надежности, в отличие от наземной техники.

В середине декабря «Роскосмос» заключил контракт со своим дочерним предприятием — ракетно-космическим центром «Прогресс» — на разработку проекта ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей». Ракету планируют использовать для полетов на Луну. Стоимость контракта составила 1,47 миллиарда рублей. Пуск намечен на 2028 год.