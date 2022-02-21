Устойчивый к болезням картофель вырастили в России

Ученые из Всероссийского НИИ сельскохозяйственной биотехнологии (ВНИИСБ) смогли создать новые формы картофеля без цветков. К тому же, эти корнеплоды устойчивы к заболеваниям. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам кандидата биологических наук, заведующего лабораторией во ВНИИСБ Василия Таранова, в растениях есть гены, инактивация которых приводит к повышению их устойчивости к различного рода заболеваниям. Один из таких перспективных генов, с которым работает их лаборатория, это EDR1, написали «Известия».

Ученый отметил, что блокировка цветения картофеля позволит достичь повышения урожайности, поскольку энергетические ресурсы растения смогут уходить на образование клубней. Несмотря на это, полноценного сорта пока не удалось создать, поскольку имеются проблемы на законодательном уровне.

Суть новой технологии заключается в том, что изменения в генах происходят методами инженерии без чужеродного вмешательства.