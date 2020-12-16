Устаревшее оборудование начали демонтировать на Московском НПЗ

На Московском нефтеперерабатывающем заводе начали демонтировать оборудование прошлого поколения. Предприятие уже перешло к новейшим технологиям — здесь работает самый современный в России комплекс переработки нефти «Евро+». Об этом рассказал гендиректор МНПЗ.

«Московский НПЗ приступил к важному этапу программы развития завода — демонтажу оборудования прошлого поколения. Это стало возможным благодаря масштабному проекту — пуску в работу самого современного в стране комплекса переработки нефти „Евро+“. Предприятие уверенно следует цели — внедрять лучшие мировые технологии производства. И благодаря этому Московский НПЗ на 80% новый завод», — подчеркнул гендиректор МНПЗ Виталий Зубер.

Установку переработки нефти, которая подлежит сносу, построили 56 лет назад. Именно на ней впервые в СССР произвели 92-й бензин. Но технологии не стоят на месте, и на сегодняшний день это оборудование считается устаревшим. Поэтому конструкции отправили под снос.

Старт работам демонтажа дал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Московский нефтеперерабатывающий завод — это важное звено столичного промышленного комплекса, который с каждым годом становится все более технологичным, инновационным и экологичным. На примере МНПЗ мы видим, как динамично может выполняться программа развития промпредприятия. Менее чем за 10 лет наглядно виден результат: обновлено оборудование, в производстве применяют самые современные технологии, соблюдаются высочайшие стандарты качества продукции», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Новый комплекс «Евро+» открыли на заводе в июле этого года. Он заменил сразу пять старых установок. Благодаря модернизации МНПЗ на 75% сократил воздействие на окружающую среду.

Переход на новое оборудование повысил цифровизацию, автоматизацию и экологичность процессов. Теперь операторы могут дистанционно следить за состоянием объектов.

Демонтаж старых установок планируют завершить в 2021 году. На их месте появятся новые экологичные производства.