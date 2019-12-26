Windows собирается автоматически устанавливать драйверы

Недавно вышло новое обновление Windows 10 Build 19536. Сборка указывается на то, что в будущем в операционной системе Windows появится единый интерфейс для установки драйверов, а также необходимых для работы сторонних устройств программ.

Предполагается, что данная функция будет сканировать операционную систему на наличие новых устройств и сама предлагать установить нужное программное обеспечение.

Экспертами уточняется, что пользователи компьютеров и системные администраторы пока вынуждены вручную искать и устанавливать нужное программное обеспечение. В частности, для этого на данный момент существует специальный менеджер устройств, который помогает самостоятельно установить, откатить или удалить нужный драйвер.

Пока неизвестно, дату выхода такого обновления. Специалисты уверены, что возможность автоматического поиска и установки программных обеспечений появится в ближайших обновлениях Windows в начале следующего года.