    26 декабря 2019, 20:57

    Windows собирается автоматически устанавливать драйверы

    Александра Каширина

    Для Windows разработали облегченную систему установки драйверов. Об этом сообщил портал Ghacks.
    Windows собирается автоматически устанавливать драйверы

    Недавно вышло новое обновление Windows 10 Build 19536. Сборка указывается на то, что в будущем в операционной системе Windows появится единый интерфейс для установки драйверов, а также необходимых для работы сторонних устройств программ.

    Предполагается, что данная функция будет сканировать операционную систему на наличие новых устройств и сама предлагать установить нужное программное обеспечение.

    Экспертами уточняется, что пользователи компьютеров и системные администраторы пока вынуждены вручную искать и устанавливать нужное программное обеспечение. В частности, для этого на данный момент существует специальный менеджер устройств, который помогает самостоятельно установить, откатить или удалить нужный драйвер.

    Пока неизвестно, дату выхода такого обновления. Специалисты уверены, что возможность автоматического поиска и установки программных обеспечений появится в ближайших обновлениях Windows в начале следующего года.