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    08 октября 2021, 08:49

    Уральские ученые связали пандемию коронавируса с сетями Wi-Fi

    Ученые ЮУрГу связали пандемию СОVID-19 с влиянием сетей Wi-Fi

    Александр Блинов

    Ученые НИИ Южно-Уральского госуниверситета выдвинули гипотезу о том, что к нынешней пандемии коронавируса могло привести воздействие сетей Wi-Fi на биосферу Земли. Об этом со ссылкой на научную работу написал Znak.com.

    Завкафедрой инфокоммуникационных технологий Станислав Даровских и инженер-исследователь Парвиз Шоназаров отметили, что основная причина столь резкого распространения коронавируса, которая привела к пандемии в 2020 году, до сих пор остается загадкой. Ученые ЮУрГу указали, что прежде причинами пандемий становились недостаточные санитарно-эпидемиологические меры, повышенная активность Солнца и различные природные катастрофы. Но ничего подобного в этот раз не было.

    Исследователи обратили внимание на проблему последних десятилетий, связанную с ростом электромагнитного загрязнения окружающей среды и его негативного влияния на человека. Ученые указали, что значительный вклад в это вносит технология беспроводной связи Wi-Fi.

    «Усиление вирусной активности произошло в период активного внедрения технологии Wi-Fi, те есть с начала 2000 года по настоящее время», — написали авторы работы, которая вышла в сборнике IV Международного научно-технического форума «Современные технологии в науке и образовании».

    Однако ученые указали, что механизм связи ковида с технологией Wi-Fi пока тоже не ясен.

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