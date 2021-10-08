Уральские ученые связали пандемию коронавируса с сетями Wi-Fi

Ученые НИИ Южно-Уральского госуниверситета выдвинули гипотезу о том, что к нынешней пандемии коронавируса могло привести воздействие сетей Wi-Fi на биосферу Земли. Об этом со ссылкой на научную работу написал Znak.com.

Завкафедрой инфокоммуникационных технологий Станислав Даровских и инженер-исследователь Парвиз Шоназаров отметили, что основная причина столь резкого распространения коронавируса, которая привела к пандемии в 2020 году, до сих пор остается загадкой. Ученые ЮУрГу указали, что прежде причинами пандемий становились недостаточные санитарно-эпидемиологические меры, повышенная активность Солнца и различные природные катастрофы. Но ничего подобного в этот раз не было.

Исследователи обратили внимание на проблему последних десятилетий, связанную с ростом электромагнитного загрязнения окружающей среды и его негативного влияния на человека. Ученые указали, что значительный вклад в это вносит технология беспроводной связи Wi-Fi.

«Усиление вирусной активности произошло в период активного внедрения технологии Wi-Fi, те есть с начала 2000 года по настоящее время», — написали авторы работы, которая вышла в сборнике IV Международного научно-технического форума «Современные технологии в науке и образовании».

Однако ученые указали, что механизм связи ковида с технологией Wi-Fi пока тоже не ясен.

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