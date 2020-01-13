13 января 2020, 13:27
Уральские ученые придумали «умный» стул для правильной осанки
Специалисты из Южно-Уральского государственного университета создали «умный» стул, который предназначен для формирования правильной осанки. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу Минобразования РФ.
Ученые обратили внимание на то, что внешне стул выглядит как обыкновенный, но у него имеются специальные датчики. Они определяют позу человека и предупреждают его, если он неправильно сидит.
Информацию, транслируемую на мобильник с помощью Bluetooth и Wi-Fi, могут отслеживать родители и школьные учителя. Благодаря этому устройству, у врачей появиться возможность диагностировать на ранней стадии патологии, связанные с опорно-двигательным аппаратом.