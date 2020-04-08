Уральские металлурги запатентовали уникальную технологию для сокращения количества выбросов

По словам управляющего директора комбината Алексея Кушнарева, «изобретения металлургов комбината помогают предприятию сохранять конкурентоспособность и повышать эффективность производства».

«В последние годы изобретательская деятельность металлургов увеличилась в полтора раза, что говорит о высоком профессиональном уровне коллектива инженеров», — уверен он.

Три патента касаются производства чугуна на новой доменной печи № 7 — технологии делают его более экологичным, снижая количество вредных выбросов в окружающую среду.