08 апреля 2020, 21:18
Уральские металлурги запатентовали уникальную технологию для сокращения количества выбросов
Уральские металлурги получили за этот год пять патентов на изобретения, которые повышают эффективность заводов и уменьшают загрязнение окружающей среды. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
По словам управляющего директора комбината Алексея Кушнарева, «изобретения металлургов комбината помогают предприятию сохранять конкурентоспособность и повышать эффективность производства».
«В последние годы изобретательская деятельность металлургов увеличилась в полтора раза, что говорит о высоком профессиональном уровне коллектива инженеров», — уверен он.
Три патента касаются производства чугуна на новой доменной печи № 7 — технологии делают его более экологичным, снижая количество вредных выбросов в окружающую среду.