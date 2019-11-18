Управлять «Яндексом» будут по-новому

В структуру корпоративного управления «Яндекса» внесли изменения. Они предполагают создание специального фонда, который предназначен для передачи «золотой акции» Сбербанка.

Поправки уже одобрены советом директоров «Яндекса», сообщили в пресс-службе компании. На них также должны согласиться участники собрания аукционеров, которое намечено на 20 декабря.

В структуре «Яндекса» появится некоммерческий Фонд общественных интересов. Ему передадут «золотую акцию» с расширенными правами на нее. Сейчас благодаря ценной бумаге можно не допустить консолидацию 25% акций компаний в руках одного инвестора.

«Обновленная акция даст право выдвигать двух из 12 директоров в совет директоров „Яндекса“ и блокировать консолидацию 10% и более экономического или голосующего интереса в одних руках», — уточнили в компании.

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Фонду дадут возможность участвовать в принятии решений, которые касаются передачи существенной интеллектуальной собственности. Он сможет влиять на изменения в регламенте компании, направленные на защиту необезличенных больших данных российских пользователей. Кроме того, Фонд привлекут к обсуждению возможных партнерств компании с правительствами других стран.

К вопросам, носящим операционный характер, из сферы стратегической и экономической деятельности отношения он иметь не будет.

Приглашения войти в совет директоров фонда получили преподаватели вузов и негосударственных организаций, с которыми у «Яндекса» партнерские отношения. Новыми членами совета директоров компании намерены выдвинуть проректора РАНХиГС и директора Высшей школы государственного управления Алексея Комиссарова и генерального директора «ВТБ Капитала» Алексея Яковицкого.