Универсальный двигатель для истребителей создадут в России
Разработкой занимается ОКБ имени А.Люльки Уфимского моторостроительного производственного объединения. Об этом сообщил управляющий директор предприятия Евгений Семивеличенко, пишет РИА «Новости».
«Каждый год ОКБ им. Люльки получает порядка 60-80 патентов на что-то новое. Более того, мы сегодня рассматриваем возможность создания некоего универсального двигателя с использованием узлов предыдущих двигателей с целью получения более высоких технических характеристик», — рассказал Семивеличенко.
Он добавил, что это универсальный двигатель, способный устанавливаться на Су-27, Су-30, Су-35, без доработки планера. По его словам, соответствующий заказ поступил от Министерства обороны РФ.
На днях российские истребители Су-35 и Су-57 успешно отработали технику «роя». Такой принцип позволяет системе каждого самолета обрабатывает в автоматическом режиме не только свою информацию, но и данные других бортов.