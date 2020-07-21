Универсальный двигатель для истребителей создадут в России

В России создадут универсальный двигатель для Су-35, Су-30 и Су-27. Его можно будет устанавливать на воздушное судно без доработки планера.

Разработкой занимается ОКБ имени А.Люльки Уфимского моторостроительного производственного объединения. Об этом сообщил управляющий директор предприятия Евгений Семивеличенко, пишет РИА «Новости».

«Каждый год ОКБ им. Люльки получает порядка 60-80 патентов на что-то новое. Более того, мы сегодня рассматриваем возможность создания некоего универсального двигателя с использованием узлов предыдущих двигателей с целью получения более высоких технических характеристик», — рассказал Семивеличенко.

Он добавил, что это универсальный двигатель, способный устанавливаться на Су-27, Су-30, Су-35, без доработки планера. По его словам, соответствующий заказ поступил от Министерства обороны РФ.

На днях российские истребители Су-35 и Су-57 успешно отработали технику «роя». Такой принцип позволяет системе каждого самолета обрабатывает в автоматическом режиме не только свою информацию, но и данные других бортов.