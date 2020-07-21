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    21 июля 2020, 02:16

    Универсальный двигатель для истребителей создадут в России

    Арина Гудилова

    В России создадут универсальный двигатель для Су-35, Су-30 и Су-27. Его можно будет устанавливать на воздушное судно без доработки планера.
    Универсальный двигатель для истребителей создадут в России

    Разработкой занимается ОКБ имени А.Люльки Уфимского моторостроительного производственного объединения. Об этом сообщил управляющий директор предприятия Евгений Семивеличенко, пишет РИА «Новости».

    «Каждый год ОКБ им. Люльки получает порядка 60-80 патентов на что-то новое. Более того, мы сегодня рассматриваем возможность создания некоего универсального двигателя с использованием узлов предыдущих двигателей с целью получения более высоких технических характеристик», — рассказал Семивеличенко.

    Он добавил, что это универсальный двигатель, способный устанавливаться на Су-27, Су-30, Су-35, без доработки планера. По его словам, соответствующий заказ поступил от Министерства обороны РФ.

    На днях российские истребители Су-35 и Су-57 успешно отработали технику «роя». Такой принцип позволяет системе каждого самолета обрабатывает в автоматическом режиме не только свою информацию, но и данные других бортов.

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