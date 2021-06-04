United Airlines заказала 15 сверхзвуковых пассажирских самолетов

Американская авиакомпания United Airlines заказала 15 сверхзвуковых самолетов с возможностью приобретения еще 35 лайнеров у разработчика Boom Supersonic. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Перевозчик будет работать совместно с Boom Supersonic, чтобы воздушное судно получилось безопасным, экологичным и удобным в обслуживании.

Прототип самолета уже построен и сейчас проходит тестирование. Интерес к разработке проявили ВВС США. Boom Supersonic получила предварительные заказы на поставку 70 воздушных судов.

Ожидается, что Overture станет первым крупным коммерческим лайнером с нулевым выбросом углекислого газа. Он будет летать на экологичном авиатопливе.

Лайнер должен подняться в воздух в 2026 году. Пассажирские перевозки ожидаются с 2029 года.

Overture будет вмещать 55 пассажиров, его заявленная скорость будет вдвое выше, чем у современных самолетов. Это в 1,7 раза быстрее скорости звука.

В итоге рейс из Нью-Йорка в Лондон продлится 3,5 часа, из Сан-Франциско в Токио — шесть часов.

Самолет станет первым сверхзвуковым лайнером после отказа от британо-французского проекта «Конкорд». Он совершал быстрые перелеты из Америки в Европу с 1976 по 2003 год. В 2000 году один из самолетов рухнул вскоре после взлета, погибли 203 человека.