Треть россиян сообщила, что пользуется уникальными паролями

Уникальными паролями для разных сайтов пользуется 28% опрошенных россиян. Запоминают их 76% участников опроса. Используют автосохранение в смартфоне или браузере почти 40% респондентов. Записывают данные на бумаге 29% участников опроса. Фиксируют их в текстовом формате на гаджетах — 18%.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса Национальной систем платежных карт. Использование похожих учетных данных увеличивают риск их компрометации. Представители крупнейших сервисов, соцсетей, банков и почт утверждают, что предъявляют к паролям высокие требования. Но не могут гарантировать, что они не применялись на других ресурсах.

Примерно треть опрошенных пользуется уникальными паролями. Применяют набор из нескольких комбинаций символов 17% участников опроса. Используют одни и те же сочетания 17% респондентов. Еще 27% меняют подход к сложности пароля в зависимости от задачи. Трудные комбинации предпочитают 49% опрошенных россиян, среднюю сложность предпочитают 44% участников опроса. Очень простые пароли используют 7% респондентов.

Несмотря на курсирующий слухи о том, что мошенники смогут воспользоваться биометрическими данными россиян, эксперты считают, что применить украденные данные злоумышленникам будет очень сложно.