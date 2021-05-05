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    05 мая 2021, 03:15

    Треть россиян сообщила, что пользуется уникальными паролями

    Анастасия Кукова

    Уникальными паролями для разных сайтов пользуется 28% опрошенных россиян. Запоминают их 76% участников опроса. Используют автосохранение в смартфоне или браузере почти 40% респондентов. Записывают данные на бумаге 29% участников опроса. Фиксируют их в текстовом формате на гаджетах — 18%.

    Треть россиян сообщила, что пользуется уникальными паролями

    Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса Национальной систем платежных карт. Использование похожих учетных данных увеличивают риск их компрометации. Представители крупнейших сервисов, соцсетей, банков и почт утверждают, что предъявляют к паролям высокие требования. Но не могут гарантировать, что они не применялись на других ресурсах.

    Примерно треть опрошенных пользуется уникальными паролями. Применяют набор из нескольких комбинаций символов 17% участников опроса. Используют одни и те же сочетания 17% респондентов. Еще 27% меняют подход к сложности пароля в зависимости от задачи. Трудные комбинации предпочитают 49% опрошенных россиян, среднюю сложность предпочитают 44% участников опроса. Очень простые пароли используют 7% респондентов.

    Несмотря на курсирующий слухи о том, что мошенники смогут воспользоваться биометрическими данными россиян, эксперты считают, что применить украденные данные злоумышленникам будет очень сложно.