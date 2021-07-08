Уникальный телескоп, отслеживающий спутники, появится в России

В 2022 году в России появится уникальный телескоп, который сможет получать высокочастотные изображения российских и иностранных спутников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на научно-производственную корпорацию «Системы прецизионного приборостроения», входящую в состав «Роскосмоса».

Новый прибор уже начали изготавливать на базе Алтайского оптико-лазерного центра. Этот телескоп, говорится в сообщении, позволит оценивать состояние конструктивных элементов аварийных космических аппаратов, а также отслеживать их ориентацию, написал RT.

Устройство поможет выяснить, например, какой аппаратурой оснащены зарубежные спутники. Кроме того, оно воспроизведет детали аварий на космических аппаратах.