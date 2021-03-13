Уникальный российский телескоп начал ловить нейтрино Вселенной в Байкале

Российский подводный нейтринный телескоп Baikal-GVD, который расположен в водах Байкала, начал работать. Это крупнейший аппарат такого рода в Северном полушарии. Устройство запустил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

«Здесь, на Байкале, в уникальном месте, развивается наука мирового уровня — наши лучшие научные институты, университеты, в том числе и региональные, объединили усилия в проекте „Байкальский глубоководный нейтринный телескоп“», — отметил Валерий Фальков.

На торжественной церемонии запуска также присутствовали в том числе директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников, директор Института ядерных исследований РАН Максим Либанов и ректор Иркутского госуниверситета Александр Шмидт.

Глубоководный телескоп позволит ученым обрести беспрецедентные возможности для геофизических, гидрологических и лимнологических исследований. Речь идет в том числе об изучении эволюции галактик и Вселенной, а также поиска ответов на основные вопросы астрофизики и астрономии. Речь идет о тех областях, которые нельзя изучить без исследования потоков нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников.

Зарегистрировать нейтрино телескопу позволит чистая вода Байкала. Благодаря большому объему озера получится увеличить пространство, в котором может пройти нейтрино. Речь идет о нейтральных частицах, не имеющих заряда. Их масса очень мала, а скорость почти достигает скорости света.

По мнению ученых, эти частицы могут долетать до Земли из рождающихся или уже умирающих галактик. С их помощью исследователи надеются узнать о событиях, которые творились во Вселенной за миллионы и миллиарды лет до этого момента.