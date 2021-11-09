Уникальный молочный комплекс появится в Татарстане

Уникальный автоматизированный молочный комплекс появится в Татарстане. Почти всю работу будут выполнять роботы, в том числе и доить коров, сообщил ОТР.

Сейчас в коровнике живут 1200 коров, скоро их количество удвоится. Для того, чтобы подоиться, коровы сами подходят к аппаратам. Системный инженер комплекса Раиль Шайхетдинов рассказал, как животных приучали к такой процедуре.

«В течение пары дней операторы-животноводы гоняют корову, чтобы приручать, а потом они сами начинают ходить. Каждый раз, когда они заходят, они получают определенную порцию корма, который вкусный», — пояснил Шайхетдинов.