Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии

Необычный алмаз нашли в процессе сортировки и передали его специалистам, которые внимательно его изучили.

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По предварительным данным, возраст находки может составлять более 800 миллионов лет. Общий вес составляет 0,62 карата (0,124 грамма). Вес внутреннего алмаза может, по оценочным расчетам, составлять 0,2 карата (0,004 грамма).

По версии ученых, первым появился внутренний алмаз, а внешний образовался позже.

Заместитель директора НИГП «АЛРОСА» по инновационной работе Олег Ковальчук заявил, что главный вопрос остается: как между внутренним и внешним алмазом остался воздух?

Пока рассматриваются две гипотезы: когда алмаз рос в мантии планеты его захватил неизвестный минерал, который после растворился. Вторая теория заключается в том, что во время сверхбыстрого роста внутри алмаза образовалась прослойка из пористого вещества, которое также растворилось.

«Благодаря наличию растворенной зоны один алмаз стал свободно перемещаться внутри другого по принципу матрешки», — рассказал Олег Ковальчук. При этом он отметил, что обычно природа не допускает пустот, обычно минералы замещаются другими.