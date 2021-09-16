Уникальные электронные компоненты будут производить в Петербурге

В Санкт-Петербурге открыли уникальный завод по производству электронных компонентов. Его хозяином является российская компания «Макро Групп». Запустить предприятие помог федеральный Фонд развития промышленности, который выделил более 270 миллионов рублей на оборудование. Об этом написал Inforeactor.

«Сегодня открываем завод компании „Макро Групп“, которая буквально за год построила крупное предприятие по производству электроники», — заявил губернатор города Александр Беглов, который присутствовал на церемонии открытия.

На заводе будут изготовлять электронные компоненты для автопрома, телекоммуникаций, суперкомпьютеров и промышленной автоматики. Новый проект позволит снизить зависимость России от иностранного производства.