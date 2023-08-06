06 августа 2023, 10:14
Уникальную палатку для работы в холода разработали в Москве
Резидент московского технопарка «Калибр» разработал уникальную трехсезонную палатку
Трехсезонную палатку, способную укрыть от холодов до 12 человек, разработала компания — резидент технопарка «Калибр». Разработка, названная Sahalin 12, пригодится российским ученым, спасателям и рабочим. Подробно о инновации рассказали на сайте мэра Москвы.
Палатка рассчитана на сложные погодные условия летнего Заполярья, а также выдержит холода тундры и тайги. Простая в сборке и демонтаже, она выстоит под ветром до 30 метров в секунду, а внутри можно разместить как печь для обогрева, так и кондиционер для охлаждения.
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«Подобные разработки могут быть востребованы среди сотрудников МЧС, полярников, геологов, команд, работающих в горнодобывающих отраслях», — пояснил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Полная комплектация Sahalin 12 весит порядка 67 килограммов, что не очень много для палатки на 12 человек. Она легко помещается в транспорт, а переносить ее могут два человека.
Первый экземпляр палатки отправят именно на Сахалин, а также на международную арктическую станцию «Снежинка». В новых Sahalin будут жить и работать специалисты, создающие круглогодичную, полностью автономную платформу на базе водородной энергетики.
Ранее в столице подвели итоги конкурса «Новатор Москвы».
Технологии
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