Технологии 06 августа 2023, 10:14 Уникальную палатку для работы в холода разработали в Москве Резидент московского технопарка «Калибр» разработал уникальную трехсезонную палатку Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Трехсезонную палатку, способную укрыть от холодов до 12 человек, разработала компания — резидент технопарка «Калибр». Разработка, названная Sahalin 12, пригодится российским ученым, спасателям и рабочим. Подробно о инновации рассказали на сайте мэра Москвы.

Палатка рассчитана на сложные погодные условия летнего Заполярья, а также выдержит холода тундры и тайги. Простая в сборке и демонтаже, она выстоит под ветром до 30 метров в секунду, а внутри можно разместить как печь для обогрева, так и кондиционер для охлаждения.

Реклама

«Подобные разработки могут быть востребованы среди сотрудников МЧС, полярников, геологов, команд, работающих в горнодобывающих отраслях», — пояснил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Полная комплектация Sahalin 12 весит порядка 67 килограммов, что не очень много для палатки на 12 человек. Она легко помещается в транспорт, а переносить ее могут два человека.

Первый экземпляр палатки отправят именно на Сахалин, а также на международную арктическую станцию «Снежинка». В новых Sahalin будут жить и работать специалисты, создающие круглогодичную, полностью автономную платформу на базе водородной энергетики.

Ранее в столице подвели итоги конкурса «Новатор Москвы».