Unicode выпустил новый набор эмодзи. Среди новинок воинский салют и сложенные сердцем пальцы

Консорциум Unicode представил 14-ю версию набора эмодзи, куда добавили 37 новых символов. Все их можно увидеть на официальной странице Unicode в Twitter.

Новыми смайликами стали прикушенная губа, тролль и отдающее воинский салют лицо. Кроме того, там появились сложенные в виде сердца пальцы — это популярный жест среди поклонников музыки K-Pop.

В новом наборе появится 75 вариантов с разными оттенками кожи. Общее количество новых картинок после дополнения теперь составляет 3633.

Предложение о включении в новый список эмодзи беременного мужчины с усами не поддержали. Но представитель сильного пола в положении там все же появился.

Новые эмодзи появятся у пользователей в сентябре–октябре. После презентации нового списка Unicode отправляет его разработчикам систем, чтобы они внесли изменения на своих платформах.