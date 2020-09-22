22 сентября 2020, 13:49
«Умные» весы появятся на дорогах Ленобласти для большегрузов
К концу 2020 года в Ленинградской области появятся первые три автоматических пункта весового контроля большегрузного транспорта. Об этом сообщил сайт «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
«Умные весы» заработают на дорогах Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск, Огоньки — Стрельцово — Толоконниково и Осиновая Роща — Магистральная.
Помимо этого, в планах установить еще четыре на Токсовском шоссе, Дороге жизни, трассе Зеленогорск — Приморск — Выборг и Голубые озера — Поляны в Выборгском районе.
Весовой пост будет автоматически определять наличие перегруза, а затем передавать данные о владельце машины для составления протокола об административном правонарушении. В случае перегруза сумма штрафа может достигать 400 тысяч рублей.