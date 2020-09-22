«Умные» весы появятся на дорогах Ленобласти для большегрузов

«Умные весы» заработают на дорогах Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск, Огоньки — Стрельцово — Толоконниково и Осиновая Роща — Магистральная.

Помимо этого, в планах установить еще четыре на Токсовском шоссе, Дороге жизни, трассе Зеленогорск — Приморск — Выборг и Голубые озера — Поляны в Выборгском районе.

Весовой пост будет автоматически определять наличие перегруза, а затем передавать данные о владельце машины для составления протокола об административном правонарушении. В случае перегруза сумма штрафа может достигать 400 тысяч рублей.